Santanna se apresenta no dia 30 de junho no Monte Bom Jesus, em Caruaru

O cantor Santanna irá se apresentar no Monte Bom Jesus Foto: Divulgação

O cantor Santanna irá se apresentar no último dia do São João de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O show será no dia 30 de junho, no Monte Bom Jesus, um dos principais pontos turísticos da cidade.

A informação foi divulgada pela prefeita, Raquel Lyra, durante a transmissão da TV Jornal InteriorFoto: Reprodução/TV Jornal Interior

A informação foi divulgada pela prefeita, Raquel Lyra, durante a transmissão da TV Jornal Interior dos shows do último sábado (8) no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga.

Santanna já se apresentou no Alto do Moura no primeiro fim de semana dos festejos juninos. "Depois que eu vi o show de Santanna no Alto do Moura, uma energia incrível. Foi uma festa linda, a gente saiu de lá e disse: 'rapaz, esse cara tem que voltar e vai fechar o São João'", revelou a prefeita.

Veja a entrevista: