Estação Ferroviária tem poesia, forró pé-de-serra e muita cultura no São João

Quadrilhas juninas, bacamarteiros, trios pé-de-serra, entre outros, fazem a alegria do público. Foto: Reprodução/TV Jornal Interior

A Estação Ferroviária de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, reúne diversas manifestações culturais no São João. Quadrilhas juninas, bacamarteiros, trios pé-de-serra, entre outros, fazem a alegria do público.

