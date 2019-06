Dorgival Dantas e Alcymar Monteiro animam domingo no Pátio do Forró

NE10 Interior

O cantor Alcymar Monteiro foi uma das atrações do fim de semana Foto: Alisson Lima/Prefeitura de Caruaru

O Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, recebeu shows de Lucas Costa, Dorgival Dantas e Alcymar Monteiro nesse domingo (9). O primeiro, artista da terra, abriu a noite com músicas do sertanejo, mas não deixou de encerrar a apresentação com forró.

A segunda atração, o cantor Dorgival Dantas, trouxe sucessos da carreira como "Tarde Demais", "Valeu", "Destá" e "Pode Chorar". Quem fechou a noite foi o cantor Alcymar Monteiro, que não é chamado de "Rei do Forró" por acaso. O artista emocionou o público com as canções "Lindo Lago do Amor", "Rosa dos Ventos" e "Festrilha".