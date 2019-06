Cuscuz gigante leva multidão ao Alto do Moura

NE10 Interior

800 kg de flocos de milho com diversos acompanhamentos foram servidos na ocasião Foto: Arnaldo Félix

O Cuscuz Gigante levou uma multidão ao Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, neste domingo (9). A 27ª edição da Caminhada do Forró e o Maior Cuscuz do mundo arrastaram 80 mil pessoas pelas ruas da cidade em mais de 4 horas de caminhada até o bairro. A banda Asas da América e a cantora Wanessa Roger animaram a festa. Nesta edição foram servidos ao público mais de 800 kg de flocos de milho com diversos acompanhamentos.

Cerca de 80 mil pessoas participaram da caminhadaFoto: Arnaldo Félix

No sábado (8), o Alto do Moura contou com apresentações do Trio Pedrinho do Acordeon, o cantor Joaquinha Gonzaga e Rogério Lima, da banda Pingo D' Água.