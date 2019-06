Caruaru registra três homicídios durante o fim de semana

NE10 Interior

Dois homicídios aconteceram na sexta e um no sábado Foto: Divulgação

Durante o fim de semana, a cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, registrou três homicídios. A primeira vítima foi Bruno Luiz da Silva, 22 anos, que foi morto a tiros no sítio Riacho Doce, zona rural da cidade, na sexta-feira (7). Segundo informações da Polícia, dois suspeitos se aproximaram em uma moto e efetuaram disparos contra Bruno.

A segunda vítima foi José Hércules Soares Raposo, 22 anos. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima foi morta a tiros em um terreno baldio na sexta-feira

O lavador de carros Ademir Francisco da Silva, 26 anos foi a segunda vítima de homicídio do fim de semana. O homem foi abordado enquanto trabalhava no bairro Indianópolis durante o Sábado (8). Um suspeito aproximou-se a pé e matou a vítima com um tiro na cabeça. A Polícia Civil investiga o caso.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru. A Polícia Civil investiga os casos.