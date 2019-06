Troca de tiros em tentativa de assalto a carro-forte em supermercado de Caruaru

NE10 Interior

Segundo a PM, 10 suspeitos aguardaram o momento que um carro forte abastecia caixas eletrônicos do local Foto: Reprodução/TV Jornal Interior

Uma tentativa de assalto contra um carro-forte ocorreu na noite dessa quinta-feira (6) em um supermercado atacadista de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo informações da Polícia Militar (PM), 10 suspeitos aguardaram o momento em que veículo de transporte realizaria o abastecimento de caixas eletrônicos no estacionamento do estabelecimento comercial e anunciaram o assalto.

De acordo com a Polícia, não há informações sobre valores roubados pelos assaltantes, que trocaram tiros com vigilantes da empresa. Um dos vigilantes foi atingido por um disparo, mas não ficou ferido. A bala acertou um celular que estava no bolso do profissional. Os suspeitos fugiram em dois carros. Durante a fuga, uma das armas dos vigilantes foi levada.

Um dos vigilantes foi atingido por um tiro durante a tentativa, no entanto a bala acertou um celular que estava no bolso do profissional Foto: Reprodução/TV Jornal Interior

Pouco depois do crime, os dois carros utilizados na fuga dos suspeitos foram encontrados incendiados em um terreno baldio no bairro Petrópolis. O corpo de Bombeiros foi até o local e apagou as chamas. Duas armas de fogo foram encontradas no interior dos veículos, uma delas ao vigilante.

Moradores da região informaram à polícia que os suspeitos fugiram em uma Kombi. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, mas até o momento da publicação desta reportagem, ninguém foi preso.

Em nota, a rede de supermercados vítima do assalto informou que não houve feridos durante a tentativa de assalto e que irá acompanhar as investigações para prestar todo o suporte necessário às autoridades.

Confira na reportagem do "TV Jornal Manhã"