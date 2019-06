Suspeitos levaram mais de 250 mil de carro forte em supermercado

NE10 Interior

De acordo com informações da Polícia Militar, cerca de 10 suspeitos participaram do assalto. Foto: Reprodução/TV Jornal Interior

Mais de R$ 250 mil foi levado pelos suspeitos de assalto a carro forte no estacionamento de um supermercado atacadista da cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com informações da Polícia Militar, cerca de 10 suspeitos participaram do assalto.

Para João Rodrigues, diretor regional do sindicato dos vigilantes, uma alteração na estrutura do supermercado facilitou a ação dos suspeitos. "Um local muito vulnerável para os trabalhadores. Não há nenhum tipo de segurança", comentou. Segundo ele, antes o recolhimento de dinheiro era feito em um local afastado.

Entenda o caso

Segundo informações da Polícia Militar (PM), os suspeitos aguardaram o momento em que um carro forte realizaria o abastecimento de caixas eletrônicos no estacionamento de um surpermercado atacadista de Caruaru para anunciar o assalto. Os vigilantes reagiram e houve troca de tiros.

Durante à ação, um dos vigilantes foi atingido por um disparo, mas não ficou ferido. A bala acertou um celular que estava no bolso do profissional. Os suspeitos fugiram em dois carros. Durante a fuga, uma das armas dos vigilantes foi levada.

