Preso suspeito de espancar e roubar deficiente em Passira, no Agreste

Alfredo Neto Rádio Jornal Limoeiro

O homem teria roubado e espancado um deficiente em Passira, no Agreste Foto: Divulgação

Será apresentado em audiência de custódia na manhã desta sexta-feira (7) um homem preso suspeito de ter espancado e roubado um deficiente físico no município de Passira, Agreste de Pernambuco. De acordo com informações da Polícia Militar, José Deury Palmeira da Silva Araujo, 23 anos, foi localizado momentos depois do crime nas proximidades de uma escola municipal, no Bairro Alto da Esperança.

O deficiente físico de 47 anos tem sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC), utiliza muleta para se locomover e fica com um braço apoiado numa tipóia. Ele contou aos policiais que o suspeito o abordou e roubou a quantia de R$ 80. Não satisfeito, ainda o teria agredido fisicamente.

Por causa da deficiência, a vítima não pode se defender.

O suspeito foi autuado em flagrante na tarde dessa quinta-feira na Delegacia de Passira pelos crimes de roubo e lesão corporal. A quantia roubada foi recuperada e devolvida à vítima.