Mototaxista é morto a tiros em churrasquinho em Caruaru

NE10 Interior

Eronildo estava acompanhado da esposa no momento do crime Foto: Arquivo pessoal

Um homem foi assassinado a tiros enquanto trabalhava no churrasquinho dele no residencial Xique Xique, na zona rural de Caruaru, Agreste de Pernambuco, na noite dessa quinta-feira (6).

De acordo com a Polícia Militar, o mototaxista Eronildo Barros de Lira, 46 anos, foi morto com cerca de 11 disparos de arma de fogo, por três homens que chegaram em um carro. Ele chegou a tentar correr para casa, mas não resistiu e faleceu.

Eronildo estava acompanhado da esposa no momento do crime. Testemunhas contaram que ele havia parado de fazer mototáxi para se dedicar às atividades comerciais. "Conversamos com os familiares, algumas testemunhas iniciais, inicialmente acredito que não seria interessante passar nenhuma informação por causa do sigilo das investigações, mas vamos apurar para ver se chegamos à autoria", relatou o delegado Vitor Marinho.

Ainda não há informações sobre os autores do crime, nem a motivação. Imagens de câmeras de segurança que ficam próximas ao ponto comercial poderão ajudar nas investigações. O corpo da vítima foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML) da cidade. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Quarto homicídio da semana

Esta semana foi de muita violência em Caruaru. O homicídio do residencial Xique Xique foi o quarto registrado apenas nesta semana. Na última terça-feira (4), foram dois homicídios: um no bairro Santa Rosa e um no Salgado. Na manhã da quarta (5), um mototaxista foi morto no Alto da Banana. Nenhum suspeito foi preso.