Convênio da prefeitura de Caruaru com a Empetur para o São João será de R$ 400 mil

No ano passado, o valor do convênio foi de R$ 800 mil, que foi pago no fim de maio. Foto: Arnaldo Felix/Divulgação

A Secretaria de Turismo e Lazer e a Empetur, do Governo do Estado, e a Prefeitura de Caruaru firmaram um convênio para o São João da cidade no ano de 2019. O valor destinado ao ciclo junino da cidade será de R$ 400 mil. No ano passado, o valor do convênio foi de R$ 800 mil, que foi pago no fim de maio.

Segurança

O Governo divulgou que vai aplicar R$ 1,225 milhão na segurança do São João de Caruaru. O montante representa 50% do valor aplicado no São João de todo o Estado. A festa na Capital do Forró contará com a presença de 8.777 homens da PMPE, 1.203 postos de trabalho do Corpo de Bombeiros (CBMPE), 728 profissionais atuando pela Polícia Civil (PCPE), 250 pela Corregedoria Geral da SDS, 56 da Polícia Científica e 30 nos helicópteros do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Caruaru também tem um Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), instalado no pavilhão do Pátio de Eventos Luiz Gonzaga. A partir dele, será coordenado o videomonitoramento da festa em todas as noites de evento no local.