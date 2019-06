Confira o resultado do sorteio de ingressos para a JPZ Drilha

NE10 Interior

Foram sorteados 10 pares de ingressos Foto: Divulgação

O NE10 Interior sorteou nesta sexta-feira (7) os ingressos para a JPZ Drilha, evento que será realizado no domingo (9) no antigo Balcão Caruaru. As atrações são Gusttavo Lima, Márcia Fellipe, Luan Estilizado e Elifas Júnior.

A JPZ Drilha fará homenagem ao cantor Gabriel Diniz, que seria uma das atrações da festa e faleceu em um acidente aéreo no dia 27 de maio.

Os ingressos podem ser retirados até as 18h desta sexta na sede da TV Jornal Interior, na Avenida José Marques Fontes, no bairro Indianópolis, em Caruaru-PE.

Confira a lista dos ganhadores

1 - Emanoely Geovanna Silva Ferreira - Final do telefone 8823

2 - Viviane de Vasconcelos Silva - Final do telefone 2796

3 - Gustavo Henrique Cordeiro de Oliveira - Final do telefone 7070

4 - Maria Elisangela Oliveira de Siqueira - Final do telefone 7017

5 - Maria Clara da silva Pereira - Final do telefone 3866

6 - Maria Nayane de Arruda - Final do telefone 6488

7 - Gessica Tavares - Final do telefone 2884

8 - Geyson Alessandro Bezerra Lacerda - Final do telefone 1773

9 - Amanda Barbara Lopes Santana - Final do telefone 4587

10 - Jose Almir Neto Monteiro - Final do telefone 0240