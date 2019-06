Almério, Mozar Vieira e Banda Kitara se apresentam no Polo Azulão

NE10 Interior

O cantor Almério se apresenta no dia 21 de Junho Foto: Renand Zovka

A Prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, lançou nessa quinta-feira (6) a programação oficial do Polo Azulão. As atividades do polo, parte da programação do São João da cidade, serão iniciadas no próximo dia 14 de junho.

Uma noite dedicada à música Afro religiosa está entre as atrações do evento. Bandas alternativas, como os metaleiros Alkymenia e a banda de ritmos americanos Uptown blues band também se apresentam no local. Além disso, artistas de ritmos regionais como João do Pife, Almério e o Maestro Mozart Vieira fazem parte da programação.

Confira a Programação completa

Sexta-feira (14 de junho)

20h João do Pife e Banda dois irmãos

21h50 Mozart Vieira

23h50 Cascabulho

Sábado (15 de Junho)

20h Banda de rodagem

21h30 Uptown Blues Band

23h Old Pack

0h30 Banda Eddie

Domingo (16 de Junho)

Noite Afro Religiosa

20h Xirê

21h20 Chris Mendes

22h40 Jurema Preta

0h Baque de Rum

Quinta-feira (20 de Junho)

20h Banda Vimana

21h50 Faringes da Paixão

23h50 Kitara

Sexta-feira (21 de Junho)

20h Nina Macedo

21h20 Tony Maciel

22h40 Erisson Porto

0h Almério

Sábado (22 de Junho)

20h Barthô

21h30 Thera Blue

23h Colibri Brasil

0h30 Siba

Domingo (23 de Junho)

20h Alkymenia

21h30 Israel Filho e Forró Beatles

23h Colibri Brasil

0h30 Siba

Segunda-feira (24 de Junho)

20h Diabloe Angel

21h30 Rogéria

23h Gabi da pele preta

0h30 Mariana Aydar