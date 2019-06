Aeroporto Oscar Laranjeira deve receber visita técnica para a viabilização de voos comerciais

NE10 Interior

Uma equipe técnica da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) deve realizar inspeção no aeroporto Foto: Reprodução/TV Jornal Interior

Uma equipe técnica da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) deve realizar inspeção no Aeroporto Oscar Laranjeira durante o mês de junho. A visita teria o objetivo de viabilizar a realização de voos comerciais no Aeroporto.

A decisão foi anunciada através de um vídeo divulgado nas redes sociais do Deputado Federal Wolney Queeroz nessa quinta-feira (7). No vídeo, o deputado afirmou ter realizado uma reunião com a Presidente da Infraero Martha Sellier, junto com a Secretaria de Infraestrutura e Obras do governo do Estado, Fernandha Batista.

O deputado também afirmou que realizou uma reunião com uma equipe da empresa de aviação Azul.

Confira o vídeo:

Oscar Laranjeira

Após reformas, o aeroporto Oscar Laranjeira foi certificado para receber voos diurno, pouso e decolagem. A medida que permitiu o retorno do aeroporto foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) no dia 29 de abril. Até o momento, o local não pode realizar balizamentos noturnos devido à falta de estrutura.