Preso suspeito de estuprar pelo menos cinco crianças no Agreste

No local, uma gaveta com camisinhas foi encontrada Foto: Reprodução/TV Jornal Interior

Um homem de 57 anos foi preso nessa quarta-feira (5) suspeito de estuprar pelo menos cinco meninas entre 10 e 12 anos na cidade de São Joaquim do Monte, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com o delegado titular do município Patrick Marinho, as crianças eram atraídas por doces ou dinheiro para a casa do suspeito. Lá, eram vítimas de violência sexual. Com duas delas, segundo a polícia, foi confirmada a conjunção carnal.

O caso foi denunciado inicialmente ao Conselho Tutelar, que repassou as primeiras informações à Polícia Civil. O delegado solicitou à Justiça os mandados de prisão temporária do suspeito e de busca e apreensão na residência, que foram cumpridos na tarde dessa quarta.

O delegado Patrick Marinho afirmou que o homem nega o crime, mas os depoimentos das crianças convergem com o que foi encontrado na casa. "Uma das crianças cita que havia uma gaveta com camisinhas, na busca e apreensão a gente encontrou a gaveta, citam DVDs pornográficos, a gente achou esses DVDs lá", detalhou.

Uma parte das meninas vítimas já passou por exame sexológico no Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste. As outras também serão levadas para fazer o exame. O suspeito foi levado para a Penitenciária Juiz Plácido de Souza. O caso continua sob investigação.

