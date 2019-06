Pastor é morto a tiros em Brejo da Madre de Deus

NE10 Inteiror

A vítima foi morta com tiros na cabeça a caminho de uma rádio onde apresentava um programa Foto: WhatsApp/TV Jornal Interior

Um pastor foi assassinado na cidade de Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco, na noite dessa quarta-feira (5). Segundo informações da Polícia Militar (PM), Aluciano Ferreira dos Santos, 41 anos, foi morto a tiros a caminho de uma rádio em que apresentava um programa, no bairro do Trevo.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que trabalha com a possibilidade de execução. De acordo com a Polícia, a vítima era ex-presidiário e havia passado oito anos na cadeia suspeito de homicídio. Até o momento da publicação desta reportagem, ninguém foi preso.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).