Ossada humana é encontrada em Cupira, no Agreste

Os restos mortais estavam em uma pedreira abandonada e foram encontrados por moradores da região. Foto: Divulgação/Polícia

Uma ossada humana foi encontrada no Sítio Novo, zona rural da cidade de Cupira, Agreste de Pernambuco, nessa quarta-feira (5). Segundo informações da Polícia Militar (PM), os restos mortais estavam em uma pedreira abandonada e foram encontrados por moradores da região.

A perícia esteve no local e acredita que a ossada pertença a um corpo do sexo masculino. A Polícia Civil está investigando o caso, com a suspeita de que a ossada pertença a um homem de 24 anos que está desaparecido desde janeiro.

Os restos mortais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Caruaru.