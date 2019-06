NE10 Interior

Durante uma curva, o motociclista teria invadido a faixa contrária e colidido com um carro-forte Foto: Divulgação/PRF

Um jovem de 19 anos morreu em um acidente de trânsito nessa quarta-feira (5) em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, Sandro da Silva Melo estaria conduzindo a moto sem o capacete.

Durante uma curva, o motociclista teria invadido a faixa contrária e colidido com um carro-forte. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. O condutor do carro-forte continuou no local do acidente e aguardou a chegada da polícia. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.