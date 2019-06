Estrutura do Polo Azulão começa a ser montada

NE10 Interior

A estrutura do Polo Azulão, do São João de Caruaru, começou a ser montada nesta quinta-feira (6) na Rua Amando da Fonte, próximo à estação ferroviária, no centro da cidade Foto: Vital Florêncio/Rádio Jornal Caruaru

Sem programação oficial divulgada, a estrutura do Polo Azulão, do São João de Caruaru, começou a ser montada nesta quinta-feira (6) na Rua Amando da Fonte, próximo à estação ferroviária, no centro da cidade. A previsão é que as atividades do polo sejam iniciadas no próximo dia 14 de junho.

A única atração confirmada pela oficialmente pela Prefeitura de Caruaru para o Polo é a cantora Gabi da Pele Preta, que foi anunciada através de um vídeo nas redes sociais do evento. De acordo com a Prefeitura de Caruaru, a programação será divulgada ainda essa semana.

