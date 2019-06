Alceu Valença e Dorgival Dantas são atrações do São João de Caruaru neste fim de semana

NE10 Interior

O cantor Alceu Valença se apresenta neste fim de semana Foto: Geyson Magno/ Divulgação

O segundo fim de semana do São João de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, terá atrações para todos os gostos. A programação começa nesta sexta-feira (7) com Guilherme Topado, Alceu Valença e Cavaleiros do Forró no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, polo principal dos festejos juninos. Alceu substitui o cantor Gabriel Diniz, que se apresentaria na data, mas faleceu em um acidente aéreo no fim do mês de maio.

No sábado (8), as atrações são Batista Lima, com muito romantismo, Jonas Esticado e a banda Fulô de Mandacaru, vencedora do reality show SuperStar, da Rede Globo. No domingo (9), sobem ao palco principal Lucas Costa, Dorgival Dantas e Alcymar Monteiro. Além do Pátio do Forró, haverá festas das comidas gigantes nos bairros, em comunidades rurais no São João na Roça, Estação Ferroviária, entre outros.

Mas para quem gosta da festa durante o dia, o destino certo é o Alto do Moura. O Polo Mestre Vitalino funciona durante todo o mês, aos sábados e domingos, sempre das 12h às 18h. Neste fim de semana, o polo apresenta nomes como John Geração, Joquinha Gonzaga e Berinho.

Confira a programação do fim de semana:

Sexta-feira (7)

Comida Gigante

19h – Festa da Batata Doce

Vila do Jacaré, Distrito de Gonçalves Ferreira

São João na Roça - Juá

19h – Trio Forró do Bom

20h30 – Banda Dama do Rei

22h39 – Cristina Amaral

Pátio do Forró

20h/21h30 – Guilherme Topado

22h/23h30 – Alceu Valença

0h/2h – Cavaleiros do Forró

Sábado (8)

Polo Alto do Moura

12h – Trio Pedrinho do Acordeon



14h30 – Joquinha Gonzaga

16h30 – Banda Pingo D’Água

São João na Roça - Malhada de Barreira Queimada

19h – Trio Vitalino

20h30 – Banda do Batista

22h39 – Matheus Lima

Comida Gigante

18h – Maior Quentão - Cidade Alta

Pátio do Forró

20h/21h30 – Batista Lima

22h/23h30 – Jonas Esticado

0h/2h – Fulô de Mandacaru

Domingo (9)

Polo Alto do Moura

12h – Trio Caruara

14h30 – John Geração

16h30 – Berinho

Comida Gigante

13h – Maior Cuscuz do Mundo + Caminhada do Forró

Avenida Leão Dourado, entrada da Vila do Aeroporto

Pátio do Forró

20h/21h30 – Lucas Costa

22h/23h30 – Dorgival Dantas

0h/2h – Alcymar Monteiro