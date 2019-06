TVs são furtadas da Caixa Econômica Federal, em Caruaru

NE10 Interior

Uma agência da Caixa Econômica Federal, no bairro Maurício de Nassau, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, foi alvo de furto na noite dessa terça-feira (4). Segundo informações da Polícia, a porta de acesso a agência foi forçada e duas TVs foram furtadas do local.

Imagens das câmeras de segurança da agência comprovaram a ação, que segundo vigilantes do banco, envolveu dois suspeitos.

Um dos suspeitos foi identificado e preso pela Polícia. O jovem deve responder por ato-infracional correspondente, por ser menor de idade. Até o momento da publicação desta reportagem o outro suspeito não havia sido identificado.

O Roubo

A porta que dá acesso a agência foi forçada. Os suspeitos se dirigiram à área de pagamentos do banco e levaram duas TVs do local. Nenhum dinheiro foi levado dos caixas ou do cofre do banco.