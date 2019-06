TV Jornal é homenageada por série "Ipojuca: A vida por um rio"

Dia do meio ambiente

NE10 Interior

O tributo aconteceu devido a realização da série "Ipojuca: a vida por um rio". Foto: Reprodução/TV Jornal Interior

Em audiência pública realizada na manhã desta quarta-feira (5), a TV Jornal Interior e o jornalista Luiz Carlos Fernandes foram homenageados pelas Câmaras Municipais das cidades de Bezerros e Tacaimbó, no Agreste do estado. O tributo aconteceu devido a realização da série "Ipojuca: a vida por um rio".

As cerimônias aconteceram em celebração ao dia mundial do meio ambiente, comemorado em 5 de junho. Em Tacaimbó, os alunos assistiram a palestras de representantes da Organização Não Governamental (ONG) SOS Rio Ipojuca, do Jornalista Luiz Carlos Fernandes, além de acompanhar uma exibição extraordinária da série "Ipojuca: A vida por um Rio".

Ipojuca: a vida por um rio

A série "Ipojuca: a vida por um rio" foi realizada pela TV Jornal Interior e o repórter Luiz Carlos Fernandes. As reportagens envolveram o caminho de poluição e as esperanças que ainda existem para um dos maiores rios de Pernambuco em três episódios.

Acompanhe na reportagem do programa "O Povo na TV", da TV Jornal Interior: