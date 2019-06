Rota do Mar Fronstage é opção para curtir o São João da Moda

NE10 Interior

A 7ª edição do São João da Moda, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, está chegando. A festa acontece de 21 a 24 de junho e nos dias 28 e 29 de junho na Arena da Moda (campo municipal). Entre as atrações estão Leonardo, Wesley Safadão, Alok, Márcia Fellipe e Bell Marques.

Além da festa pública, o evento contará pela quarta vez com um camarote da Rota do Mar. O espaço conta com uma estrutura equipada com bar, área de alimentação e banheiros exclusivos. O camarote fornece uma visão privilegiada de todos os shows.

Os ingressos para o Rota do Mar Frontstage já podem ser adquiridos antecipadamente nas lojas Rota do Mar e Marjosports, além do site Ticket Premium (www.ticketpremium.com.br). No primeiro lote, as entradas variam de R$ 40 a R$ 60 (inteira) e de R$ 20 a R$ 30 (meia entrada), a depender do dia do evento. A casadinha pode ser adquirida por R$ 249.

Confira a programação:

21 de junho

Leonardo

Renno

Forró dos Bossas

22 de junho

Wesley Safadão

Amigos Sertanejos

Alysson Levado

Jordão Jó

23 de junho

Jorge de Altinho

Solteirões do Forró

Decentes do Forró

Fagundes

24 de junho

Márcia Fellipe

Alok

Bidinga do Acordeon

Bedeu Quirino

28 de junho

Bell Marques

Cavaleiros do Forró

Dida de Nan

29 de junho

Luan Estilizado

Davi Firma

Gleydson e Henricky

Garota Dengosa