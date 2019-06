Prefeitura de Limoeiro e CDL definem funcionamento do comércio nos feriados juninos

Alfredo Neto Rádio Jornal Limoeiro

O funcionamento do comércio de Limoeiro durante os feriados de São João e São Pedro foi definido em reunião realizada entre CDL e ACIL Foto: Reprodução/Google Street View

Uma reunião entre a prefeitura de Limoeiro, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e a Associação Comercial e Industrial de Limoeiro (ACIL) definiu como será o funcionamento do comércio de Limoeiro durante os feriados de São João e São Pedro. As duas datas, 24 e 29 de junho, fazem parte dos quatro feriados municipais oficiais da cidade. Por conta disto, geralmente as lojas não abriam e eram alvos de fiscalização e penalidade, caso descumprissem. Mas este ano haverá uma mudança.

De acordo com o presidente da CDL Limoeiro, Nilo Queiroz, apenas a segunda-feira (24 de junho) será feriado. Nesta data, a única exceção será para as empresas que trabalham com gêneros alimentícios e primeiras necessidades, a exemplo de farmácias e postos de combustível. "O empregado que trabalhar neste dia vai ter a compensação da folga e a remuneração da hora extra, de acordo com o dissídio coletivo entre as categorias", explicou Nilo.

Já o sábado (29 de junho) funcionará normalmente.

"No dia 24 vamos cumprir o feriado, mas 29, dia de São Pedro, a gente vai abrir. É uma oportunidade de o comércio ganhar dinheiro, todos faturarem e conservar o emprego. Foi uma decisão das instituições para prestigiar o comércio e aqueles que vêm a Limoeiro e querem aproveitar o que a cidade tem a oferecer na parte comercial", justificou Queiroz.

São João de Limoeiro

O São João de Limoeiro começa no dia 22 e segue até 28 de junho em dois polos: Parque de Exposição e Rua da Alegria – totalizando mais de 50 atrações. Durante o período mais de 10 mil pessoas flutuantes são aguardadas circulando pela cidade. Já no polo principal, uma média de 50 mil pessoas por noite deve acompanhar os shows anunciados, entre eles, Wesley Safadão, Xand Avião, Bruno & Marrone, Gusttavo Lima, Saia Rodada, Priscila Senna (Musa) e Mateus & Kauan.