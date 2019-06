Polícia procura quadrilha especializada em tráfico de drogas, sequestro e tortura na Mata Sul

NE10 Interior

Durante a operação estão sendo cumpridos 13 mandados de prisão Foto:Reprodução/TV Jornal Interior

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (5) a operação "Terra Vermelha" com o objetivo de prender integrantes de uma quadrilha voltada para a prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico, sequestro seguido de morte e tortura seguida de morte na cidade de Barreiros, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

Durante a operação estão sendo cumpridos 13 mandados de prisão, expedidos pelo juiz da Comarca de Barreiros. De acordo com a polícia, as investigações começaram em fevereiro deste ano. Na execução, foram empregados 60 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

A operação está sendo coordenada pela Diretoria Integrada Especializada e supervisionada pela Chefia de Polícia. As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (Dintel).

"É a resposta da Polícia Civil para a população de Pernambuco. Uma operação exitosa. Hoje nós desarticulamos uma organização extremamente perigosa", revelou o delegado titular da DIRESP, Jean Rockfeller.

Envolvimento na morte de comerciante

O delegado também revelou que dos 13 alvos da operação, pelo menos cinco têm relação direta com a morte da comerciante Jussara Maria da Silva Pereira, 37 anos, que foi sequestrada e torturada no dia 13 de fevereiro no município de Paudalho.

Até hoje, o corpo dela não foi localizado, mas o delegado confirmou que os criminosos presos confessaram o assassinato. A motivação é a disputa pelo tráfico de drogas, já que o marido de Jussara tinha uma posição de liderança dentro da quadrilha.