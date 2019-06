Mototaxista é assassinado a tiros em Caruaru

NE10 Interior

A vítima estava no ponto onde trabalhava quando foi surpreendida Foto: Nayara Vila Nova/TV Jornal Interior

Um mototaxista foi assassinado com disparos de arma de fogo na manhã desta quarta-feira (5) no Alto da Banana, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Testemunhas disseram à Polícia Militar que Juscelino Fagner da Silva, 33 anos, estava na esquina da rua em que faz ponto de mototáxi quando homens armados chegaram ao local e atiraram contra ele.

O mototaxista tentou correr, mas foi atingido por seis disparos e não resistiu Foto: Nayara Vila Nova/TV Jornal Interior

O mototaxista tentou correr, mas foi atingido por seis disparos e não resistiu. A PM isolou o local e até 8h30 aguardava a chegada do Instituto de Criminalística para realizar a perícia no corpo e dar início aos procedimentos investigativos.