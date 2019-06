Jovem de 23 anos é morto a tiros em Caruaru

NE10 Interior

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros na noite dessa terça-feira (4) no bairro Santa Rosa, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo informações da Polícia Militar (PM), Alisson Martins da Silva era ex-presidiário e estava no bairro quando dois suspeitos se aproximaram e realizaram diversos disparos de arma de fogo.

A vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu e morreu a caminho do Hospital Regional do Agreste (HRA).

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, mas até o momento da publicação desta reportagem ninguém foi preso. O corpo de Alisson Martins foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).