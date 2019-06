HMV, em Caruaru, abre processo seletivo para cadastro de reserva

NE10 Interior

O processo seletivo contempla as vagas de nas funções de auxiliar de farmácia, auxiliar de cozinha, copeiro (a), cozinheiro (a), porteiro, maqueiro e camareiro (a) Foto: Divulgação

O Hospital Mestre Vitalino está com inscrições abertas para um processo seletivo de cadastro de reserva nas funções de auxiliar de farmácia, auxiliar de cozinha, copeiro (a), cozinheiro (a), porteiro, maqueiro e camareiro (a). Todas as informações sobre a seleção estão disponíveis no edital.

Os interessados em participar da seleção devem encaminhar currículo para o email rh.hmv@hospitalmestrevitalino.com.br até o dia 6 de junho, às 12h. No assunto do email deve constar o nome completo do candidato e a função desejada. Esta etapa da seleção irá aferir a experiência profissional de cada candidato após a respectiva formação e titulação correlata à função.

Depois da avaliação curricular, os candidatos aprovados passarão pela prova escrita (de 10 a 12 de junho), entrevista e aplicação de testes psicológicos (de 14 a 17 de junho). Todas as fases do processo são de natureza classificatória e eliminatória. O resultado final será divulgado pelo site institucional no dia 18 de junho www.hospitalmestrevitalino.com.br/index.php/editais.

A convocação dos candidatos para a contratação será realizada de acordo com a necessidade do serviço, observando-se a ordem de classificação. De acordo com o HMV, por se tratar de cadastro de reserva, não há obrigatoriedade de contratação dos profissionais aprovados. O HMV fica na Avenida Amazonas, 175, bairro Universitário, BR-104 - sentido Toritama.