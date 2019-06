Escola municipal é arrombada pela quinta vez em Caruaru

NE10 Interior

A escola já foi assaltada cinco vezes Foto: TV Jornal Interior/Reprodução

A Escola Municipal Dom Severino de Lima, na Vila Juriti, Zona Rural de Caruaru foi assaltada durante o fim de semana. Diversos objetos e até merenda foram levados pelos assaltantes. Ao todo, cinco arrombamentos já aconteceram na instituição de ensino.

A insegurança preocupa os pais dos alunos. De acordo com a costureira Íris Valéria, a estrutura da escola está prejudicada pelos assaltos. "Já tinha pouca coisa e o que tem estão levando", comentou em entrevista à TV Jornal Interior.

Segundo a agricultora, falta atenção do poder público à escola. "Se eles tivessem tomado uma providência na primeira vez que aconteceu não teria acontecido na segunda, terceira, quarta, quinta", explicou.

A falta de segurança não é a única queixa dos pais que tem filhos estudando no local. Paredes rachadas, turmas multisseriadas estudando juntas devido à falta de estrutura e até a falta de espaço para as crianças estão entre as queixas dos que frequentam o local.

A Secretaria de Educação de Caruaru informou, por meio de nota, que um Porteiro foi contratado para trabalhar durante o dia na localidade. Um processo de contratação estaria sendo realizado para levar um profissional também durante à noite. Já sobre as salas multisseriadas, o órgão explicou que o problema será resolvido após reformas na escola.

