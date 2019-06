Doses de vacina da gripe já se esgotaram em Caruaru

NE10 Interior

Segundo a secretaria de saúde do município, não há previsão de reposição das doses por parte do Ministério da Saúde. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

As doses de vacina contra a gripe, liberadas para a população em geral nessa segunda-feira (4), já se esgotaram em todas as unidades de saúde da cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo a secretaria de saúde do município, não há previsão de reposição das doses por parte do Ministério da Saúde.

O esgotamento acontece no segundo dia de vacinações. Para crianças que tomaram a vacina contra a influenza pela primeira vez, entretanto, a segunda dose da vacina poderá ser encontrada em qualquer unidade de saúde próxima. A imunização é destinada à crianças de seis meses a menores de três anos.

Alta procura

Em Garanhuns, também no Agreste do estado, as vacinas se esgotaram devido à alta procura. Na cidade, também não há previsão de reposição das doses por parte do Ministério da Saúde.