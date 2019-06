Cachê de Xand Avião no São João de Caruaru custou R$ 260 mil; veja valores

NE10 Interior

O valor foi publicada no Diário Oficial do Município de Caruaru Foto: Reprodução/Instagram

A Prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, publicou nessa terça-feira (4) no Diário Oficial do Município os valores dos cachês de alguns artistas que se apresentaram ou se apresentarão no São João da cidade.

O termo de ratificação da Secretaria de Administração, sob a responsabilidade de Henrique Oliveira, trata sobre o processo de inexigibilidade de licitação para contratar as atrações de forma direta.

Confira os valores:

Xand Avião - R$ 260 mil

Israel Novaes - R$ 90 mil

Mastruz com Leite - R$ 65 mil

Mozart Vieira e Orquestra de Pífanos - R$ 60 mil

Calango Aceso - R$ 35 mil

Gleydson e Henricky - R$ 30 mil

John Geração - R$ 25 mil