Avine Vinny, Priscila Senna e Pedrinho Pegação no São João de Sanharó

A festa conta com dois polos de animação, concursos de quadrilhas juninas e encontros de grupos. Foto: Divulgação

O São João da cidade de Sanharó, no Agreste de Pernambuco, começa no próximo Sábado (5). Com o tema, "É festa de São João em Sanharó: Nordeste em verso e forró", a programação segue por mais três fins de semana nos dias 15, 22 e 29 de junho.

Na noite de abertura, se apresentam os cantores Pedrinho Pegação, Maria Clara, Jô do Forró e Edson Caruara. A festa conta com dois polos de animação, concursos de quadrilhas juninas e encontros de grupos.

Confira a programação completa:

Dia 8 (Sábado)

Pedrinho Pegação

Maria Clara

Jô do Forró

Edson Caruara

Dia 15 (Sábado)

Avine Vinny

Galera do Limão

Thiaguinho

Franklin dos Teclados

Dia 22 (Sábado)

Eric Land

Edson e Aldair

Banda Mel com Terra

Dia 29 (Sábado)

Wallas Arrais

Priscila Senna

Lulinha Vaqueiro