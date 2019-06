TV Jornal Interior sorteia um par de ingressos para camarote do São João; participe

NE10 Interior

Inscreva-se através do formulário disponível na aba "sorteio". Foto: Divulgação

Durante o mês de junho, a TV Jornal Interior e a Nagem realizam o Troféu Danado de Bom. Além de escolher o hit do São Jão 2019, os leitores do Portal NE10 Interior terá uma chance de ganhar um par de ingresso para o camarote da TV Jornal serão sorteados.

Dá para perder a chance de participar do camarote mais cobiçado de Caruaru e região? Os ingressos são válidos para curtir os shows do dia 28 de junho, com Gilvan Neves, Léo Santana e Maciel Melo. Além da festa, os vencedores poderão apreciar open bar e open food no local.

Os interessados devem acessar o Portal, votar no hit do São João 2019 no Troféu Danado de Bom e clicar na aba "sorteio". No local, um cadastro deve ser preenchido. A inscrição pode ser realizada até o dia 26 de junho.

A retirada dos ingressos deverá ser realizada na sede da TV Jornal Interior, que fica localizada na Avenidade José Marques Fontes, 1265, bairro Indianópolis, em Caruaru.