NE10 Interior sorteia ingressos para a JPZ Drilha; participe

NE10 Interior

O Portal NE10 Interior vai sortear 10 pares de ingressos para a JPZ Drilha Foto: Divulgação

O Portal NE10 Interior vai sortear 10 pares de ingressos para a JPZ Drilha, que vai acontecer no dia 9 de junho (domingo) no estacionamento do antigo Balcão Caruaru.

As atrações serão Gusttavo Lima, Márcia Fellipe, Luan Estilizado e Elifas Júnior. O evento faz homenagem ao cantor Gabriel Diniz, que seria uma das atrações e faleceu em um acidente aéreo no dia 27 de maio.

O resultado será divulgado na sexta-feira (7), às 10h, e os ingressos serão ser retirados na sede da TV Jornal Interior, na Avenida José Marques Fontes, no bairro Indianópolis, Caruaru-PE.

Participe