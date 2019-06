Homem é preso com 1 kg de maconha em lotação na BR 104, em Caruaru

NE10 Interior

1 kg de maconha foi encontrado em uma mochila Foto: Divulgação/PM

Um homem foi preso com 1 kg de maconha em uma lotação na BR 104, na zona rural de Caruaru, no Agreste, nessa segunda-feira (3). Segundo a Polícia Militar (PM), Adriano Moreira da Silva, 32 anos, carregava a droga em uma mochila até a cidade de Palmares, na Zona da Mata de Pernambuco, quando foi surpreendido pela Polícia.

Ao avistar os policiais, o suspeito jogou a bolsa com o entorpecente embaixo de um dos bancos do veículo de transporte alternativo no qual estava. O carro foi revistado pelos policiais, que encontraram a droga.

Adriano foi encaminhado até a delegacia local e deve passar por audiência de custódia na manhã desta terça-feira (4).