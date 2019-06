CPRH apreende 95 pássaros durante operação em Bezerros

NE10 Interior

A ação foi realizada durante o fim de semana e contou com o apoio de policiais da Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente Foto: Divulgação/CPRH

A operação Voo Livre, realizada pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, apreendeu 95 pássaros silvestres de diversas espécies, além de seis jabutis (um adulto e cinco filhotes). A ação foi realizada durante o fim de semana e contou com o apoio de policiais da Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma/Polícia Militar).

Entre as espécies de aves, há galos-de-campina, azulões, papa-capins, cravinas, xexéus, sibitos, tico-ticos, um periquito-rei e um papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva), espécie ameaçada de extinção.

De acordo com a CPRH, foram emitidos 14 autos de infração por criação ilegal de animais silvestres, sendo três de advertência e 11 de multas simples, totalizando R$ 49,8 mil. Os autuados têm prazo de 20 dias para oferecer recurso.

Durante a operação, os agentes ambientais realizaram apreensões em residências tanto na área central como em bairros afastados, além da Serra Negra. Em uma das residências, em cima de um estabelecimento comercial no bairro São Pedro, foi encontrado um viveiro com 20 pássaros. Na ação, os agentes fizeram orientações à população sobre a legislação ambiental.

Reabilitação

Os jabutis e os pássaros apreendidos foram encaminhados nessa segunda-feira (3) ao Centro de Triagem de Animais Silvestres de Pernambuco (Cetas Tangara), da CPRH, no bairro da Guabiraba, no Recife, onde passarão por um período de reabilitação e, posteriormente, serão devolvidos à natureza.