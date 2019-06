Xand Avião substitui Maiara & Maraisa no São João de Limoeiro

Alfredo Neto Rádio Jornal Limoeiro

Cantor Xand Avião será uma das atrações do São João de Limoeiro Foto: divulgação

O prefeito de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco, João Luís (PSB), anunciou uma mudança na grade artística do São João da cidade durante um encontro social de limoeirenses realizado em um restaurante no Recife durante o fim de semana.

A dupla sertaneja Maiara e Maraísa, que estava agendada para o dia 28 de junho, saiu para a entrada do cantor Xand Avião. O motivo da mudança não foi revelado pela gestão municipal.

A prefeitura disse ainda que existe uma nova atração a confirmar na programação junina. Na agenda das irmãs Simone e Simaria consta Limoeiro, mas sem data confirmada - o que gera uma expectativa ainda maior nos admiradores da dupla.

O São João de Limoeiro começará no dia 22 e seguirá até 28 de junho. Além do Polo do Parque de Exposição, a festa por mais um ano contará com o Polo da Rua da Alegria.

Confira a programação completa:

Sábado - 22 de junho

Gustavo Mioto

Priscila Senna

John Geração

Domingo - 23 de junho

Matheus e Kauan

Banda Kitara

Segunda - 24 de junho

Wesley Safadão

Yasmin Santos

Eliane

Quarta - 26 de junho

Gusttavo Lima

Mano Walter

Maria Clara

Quinta - 27 de junho

Bruno & Marrone

Saia Rodada

Nanara Bello

Sexta - 28 de junho

Cavaleiros

Xand Avião