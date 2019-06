Shows de Tayrone e Mastruz com Leite atraem 40 mil pessoas para o Pátio do Forró

NE10 Interior

Cantor Tayrone foi uma das atrações desse domingo (2) Foto: divulgação/Arnaldo Félix/Prefeitura de Caruaru

O Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, registrou um público de 40 mil pessoas nesse domingo (2), de acordo com a Polícia Militar. As atrações foram Renilda Cardoso, Tayrone e a banda Mastruz com Leite.

A cantora caruaruense Renilda Cardoso foi a primeira a subir no palco. O forró autêntico de autoria própria, além de canções de Luiz Gonzaga, Alceu Valença e Elba Ramalho estiveram no repertório.

Na sequência, o cantor Tayrone se apresentou pela segunda vez no São João de Caruaru e entoou sucessos como “Doméstica”, “Alô Porteiro”, entre outros. Ele fez ainda uma homenagem ao cantor Gabriel Diniz, morto na semana passada em acidente aéreo, cantando o hit “Jenifer”.

O encerramento da noite ficou por conta da banda Mastruz com Leite, que não deixou de cantar “Meu Vaqueiro, Meu Peão”, “A Praia”, entre outros.

Outros polos

Cerca de 500 pessoas marcaram presença no polo Mestre Camarão (antigo Forró do Candeeiro). Já na Estação Ferroviária, que inclui vários polos, havia cerca de 400 pessoas. Também teve festa no Alto do Moura. O cantor Santanna esteve entre as principais atrações desse domingo (2).