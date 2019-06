São João da Serra Negra terá Campim com Mel e Geraldinho Lins

NE10 Interior

Geraldinho Lins é uma das atrações da festa Foto: Divulgação

A programação oficial do São João da Serra Negra 2019, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, foi divulgada durante esse fim de semana. Serão mais de 30 atrações, além do São João nos bairros, uma novidade deste ano. Também haverá apresentações de quadrilhas juninas, bacamarteiros e trios pé-de-serra no polo cultural da Serra Negra.

Confira a programação completa:

Sábado (15/06)

12h – Zezé & Zezita

14h – Patrícia Vasconcelos

16h – Capim com Mel

18h – Renilda Cardoso

20h – Eduarda Brasil

Domingo (16/06)

12h – Zé Edvaldo

14h – Assisão

16h – Waldonys

18h – Cezzinha

20h – Carol Forrozão Capim

Sábado (22/06)

12h – Clara Ellys

14h – André Rio

16h – Dudu do Acordeon

18h – Klever Lemos

20h – Mega Play

Domingo (23/06)

12h – André Ferraz

14h – Irah Caldeira

16h – Carlinhos Melo

18h – Walter Lins

20h – Atração surpresa

Segunda (24/06)

12h – Carlinhos Nova

14h – Waldir Santos

16h – Higor Henrique

18h – Henrique Barbosa

20h – Geraldinho Lins

Sábado (29/06)

12h – Farra dos Tops

14h – Josildo Sá

16h – Thayse Dias

18h – Anderson e Joãozinho

20h – Galera da Limão

Domingo (30/06)

12h – Luizinho Moreno

14h – Rei do Cangaço

16h – Benil

18h – Pau no Xote

20h – Lady Falcão