Primeiro fim de semana do São João de Caruaru foi considerado tranquilo

O primeiro fim de semana do São João de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, foi considerado tranquilo pelas autoridades. O Juizado do Forró atendeu uma prisão em flagrante por tráfico de drogas, mas de acordo com o juiz responsável, a operação aconteceria independente dos festejos juninos.

O presidente da Fundação de Cultura e Turismo, Rubens Júnior, afirmou que a Polícia Militar, a Destra e a Secretaria de Ordem Pública garantiram a tranquilidade da festa. De acordo com o 4º Batalhão da Polícia Militar, foram empregados 444 policiais nos festejos juninos.

Denúncia

Alguns policiais escalados para os plantões no São João reclamaram sobre a falta de estrutura do alojamento montado no Colégio Professor Machadinho para os profissionais descansarem. Entre os problemas estariam o barulho, insetos e queda de energia.

Por meio de nota, o 4º BPM informou que no último sábado foram recepcionados 290 policiais militares hipotecados para a Operação São João 2019. Cerca de 200 policiais foram alojados na escola, que recebeu intervenções "para bem acomodar o efetivo durante sua estada". Oito climatizadores foram instalados no local.

Além disto, a nota diz que os banheiros foram recentemente reformados e receberam intervenções para oferecer banho quente e frio para os PMs, além de limpeza constante por parte de profissionais terceirizados. Os policiais realizam as refeições também na escola e a alimentação tem pratos regionais.

O comando do 4º BPM informou ainda que todo o planejamento foi pensado e executado para "acolher de forma digna os policiais militares, reafirmando o compromisso de ter no bem-estar dos policiais o objetivo maior dos esforços empreendidos na operação São João 2019".

