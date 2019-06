Mesmo após reforma, aeroporto Oscar Laranjeira tem problemas de estrutura

NE10 Interior

Mato alto e pouca sinalização prejudicam a visibilidade dos pilotos ao pousar na pista, que pouco tempo após receber reforma, já foi alvo de vandalismo. Foto: Reprodução/TV Jornal Interior

O Aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, ainda não está pronto para realizar balizamentos norturnos. Mato alto e pouca sinalização prejudicam a visibilidade dos pilotos ao pousar na pista, que pouco tempo após receber reforma, já foi alvo de vandalismo.

O muro, que impede a aproximação de pessoas e animais pela pista teve algumas pedras de concreto arrancadas, o que diminuiu a altura da estrutura e facilitou o acesso ao aeroporto. A circulação de animais pelo aeroporto, assim como a falta de manutenção, atrapalham a certificação, que recebe maquinário emprestado da Prefeitura e possui apenas um funcionário para cuidar da conservação.

De acordo com Fernandha Batista, secretária de infraestrutura e recursos hídricos de Pernambuco, o aeroporto é uma das prioridades do governo do estado. Para ela, o local deve estar com as obras de balizamento funcionando até o fim do ano. "É um aeroporto que está no hall das metas prioritárias e estratégicas do governo do estado de Pernambuco. A gente pensa em executar esse trabalho ainda esse ano e se possível concluir. Estamos também em discussão com a Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC) e com a Secretaria Nacional de Aviação Civil para fazer a certificação do aeroporto para permitir a realização de voos regulares", explica.

Acompanhe na Reportagem do programa "O Povo na TV":