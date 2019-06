Mano Walter, Leonardo e Gustavo Mioto no São João de Gravatá

NE10 Interior

Mano Walter é uma das atrações da festa Foto: Divulgação

O São João de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, terá como principais atrações o cantor Mano Walter, Leonardo, Gustavo Mioto, a banda Saia Rodada, entre outros. A festa no polo principal, o Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar, começa no dia 14 de junho e segue nos dias 15, 21, 22 e 23 de junho.

O encerramento da festa será no dia 28 de junho com um grande arraial na rua São Miguel, no bairro Novo, com apresentações das quadrilhas juninas e grupos de dança.

A animação nos bairros e distritos começa mais cedo, no dia 8 de junho, com o São João Comunitário, que leva a tradição junina com quadrilhas, comidas típicas, bacamarteiros e forró pé-de-serra para a população.

A festa também será realizada nos polos Mercado Cultural e da Sanfona, montado na Avenida Joaquim Didier. No dia 28, o polo da Sanfona terá a grande final da Maratona do Forró, que testa a animação e a resistência dos casais.

O prefeito de Gravatá, Joaquim Neto (PSDB), concedeu entrevista na Rádio Jornal Caruaru na manhã desta segunda (3) para falar sobre a festa. De acordo com o gestor municipal, os hotéis e pousadas estão quase lotados e a expectativa é de receber um grande público.

"Essa vantagem do nosso São João, porque fica no eixo da 232, a rota de turismo Luiz Gonzaga. É Gravatá, Bezerros na Serra Negra, Caruaru tem um grande São João. Todo mundo fica aqui na nossa região, se divertindo, curtindo o nosso São João e deixando dinheiro na nossa economia", destacou.

Ouça a entrevista completa:

Confira a programação completa:

Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar (início às 21h)

Sexta-feira (14/06)

Capim com Mel

Amazam

Saia Rodada

Sábado (15/06)

Galeguinho de Gravatá

Fulô de Mandacaru

Mano Walter

Sexta-feira (21/06)

Amigos Sertanejos

Geraldinho Lins

Léo Magalhães

Sábado (22/06)

Forró pra curtir

Brucelose

Gustavo Mioto

Domingo (23/06)

Pinga Fogo

Forró do Loirão

Leonardo

Polo da Sanfona- Início às 20h30

14/06

Waldir Lyra

Pau no Xote

Cezzinha

15/06

Rei do Cangaço

Marcos de Lima

Carol Capim

16/06

Andrea Santos

Don Tronxo

Lady Falcão

21/06

Tio do Acordeon

Gercino Vanerão

Fagner Chagas

22/06

RD Orquestra

Ricardo Alegria

Ed Carlos

23/06

Ana Sol

Daniel Boi Veio

Rodrigo Raposo

Polo Mercado Cultural (início às 11h)

14/06

José Luís e Amigos Sertanejos

Denis e Forró Desassossego

Arrocha o Nó

15/06

Matias Acordeon

Maurício Meneses e banda Acalanto

João Lucas e Pedrinho

16/06

Adriano Sena

Jobson Alejandro

Forró da Serra

21/06

Joãozinho do Acordeon

Mistura Brasileira

Léo do Acordeon

22/06

Trio Danado de Bom

Moura Rossi

Aldinho do Acordeon

23/06

Valter Lira e Trio Quebra Chinelo

Luizinho do Baião

Eduardo Veloso

São João Comunitário – 2019

Quadrilhas:

Junina Matuta da Serra

Sivuca

Aconchego

Junina Farrear

Rastapé

Raízes Nordestinas

Traquejo

Grupos de dança:

Gravatart

Expressão Junina

Academia ArtDança

Sakulejar

Movimento de Dança Wanderson José

Datas e locais de apresentações:

08/06 (sábado) - 20h cortejo de todas as quadrilhas com saída da Prefeitura até o local de Abertura na Rua do Prado – Bairro Prado

Raízes Nordestinas

Rastapé

Academia de Dança Rosivânia Pereira



09/06 (domingo) – 15h Distrito de Russinhas

Aconchego

Raízes Nordestinas

20h -Distrito de Avencas

Raízes Nordestinas

Expressão Junina

10/06 (segunda) – 20h - Caixa D’água – Bairro Novo

Traquejo

Rastapé

Gravatart

11/06 (terça-feira) – 20h - Bairro Suíça Brasileira

Matuta da Serra

Rastapé

Expressão Junina

12/06 (quarta-feira) – 20h - Amaury de Medeiros - Boa Vista

Traquejo

Sivuca

Sakulejar

13/06 (quinta-feira) – 20h – Área Verde

Sivuca

Rastapé

Gravatart

16/06 (domingo) – 15h – Distrito de Uruçu Mirim

Matuta da Serra

Expressão Nordestina

20h – Distrito de Mandacaru

Aconchego

Junina da Serra

Gravatart

17/06 (segunda-feira) – 20h – Comunidade do CAIC

Bairro Novo

Raízes Nordestinas

Rastapé

Academia de Dança Rosivânia Pereira

18/06 – (terça-feira) – 20h - Maria Auxiliadora

Junina Farrear

Sivuca

Gravatart

19/06 – (quarta-feira) – 20h - Polo Cultural do Cruzeiro

Farrear

Traquejo

Sakulejar

20/06 – (quinta-feira) – 20h - Alto da Boa Vista

Sivuca

Aconchego

Academia de Dança Rosivânia Pereira

24/06 – (segunda-feira) – 16h – Distrito de São Severino

Rastapé

Raízes Nordestinas

Sakulejar

20h – Rua do Norte

Traquejo

Farrear

Junina da Serra

25/06 - (terça-feira) – 20h – Pátio da Igreja São Pedro e São Paulo – Suíça Brasileira

Aconchego

Junina da Serra

Movimento de Dança Wanderson José

26/06 – (quarta-feira) – 20h – Trav. Padre Cícero – XV de Novembro

Sivuca

Junina Farrear

Sakulejar

27/06 – (quinta-feira) – 20h – Mateus de Melo - Jucá

Traquejo

Sivuca

Expressão Nordestina

28/06 – (sexta-feira) – 20h - Rua São Miguel

Aconchego

Junina Farrear

Academia de Dança Rosivânia Pereira

22h - Maratona do Forró – Polo da Sanfona