Mais de 80 mil pessoas passaram pelo Moda Center no fim de semana, diz gestão

O Moda Center de Santa Cruz do Capibaribe registrou grande movimento durante este fim de semana, na primeira feira do mês de junho. De acordo com a gestão, mais de 80 mil pessoas passaram pelo local. A organização ainda estima maior movimento durante o São João do Nordeste.

Em entrevista ao Repercutindo, da Rádio Jornal Caruaru, o gerente geral do Moda Center Santa Cruz, George Pinto, demonstrou entusiasmo com as feiras. "Vínhamos desde janeiro apresentando uma certa dificuldade devido a crise, por isso cria-se uma expectativa muito grande para as feiras de maio e junho. Então a gente fica animado ao ver essa feira lotada, muita gente comprando e andando aqui pela feita, então a gente percebe um aquecimento na economia durante este período", explica.

O Moda Center irá funcionar aos domingos e segundas até o dia 23 de junho, devido às festividades da época. No fim de semana que antecede o dia de São João, o espaço terá o funcionamento alterado, operando no sábado (22) e no domingo (23). Na segunda-feira (24), o Santa Cruz Moda Center estará fechado.

A expectativa da gestão é que as próximas feiras sejam ainda maiores. Para George Pinto, gerente geral do Santa Cruz Moda Center, a aproximação do dia dos namorados deve aquecer ainda mais a economia. "Com certeza vai ser

ainda maior, estamos apostando na próxima feira devido a proximidade do dia dos namorados, então aquelas pessoas que deixaram a compra dos presentes para a última hora vão aparecer por aqui", comentou.

Ainda de acordo com o gestor, equipamentos como geradores foram adquiridos para que a estrutura da feira suporte o alto movimento.

