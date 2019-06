Lagoa dos Gatos registra dois homicídios no fim de semana

NE10 Interior

A primeira vítima, José Ramos da Silva, foi morta com três golpes de foice no pescoço Foto: Reprodução/TV Jornal Interior

A cidade de Lagoa dos Gatos, no Agreste de Pernambuco, registrou dois homicídios durante o fim de semana. Segundo informações da Polícia Militar (PM), as mortes aconteceram através de arma branca.

A primeira vítima, José Ramos da Silva, foi morta com três golpes de foice no pescoço. De acordo com a PM, o crime aconteceu após uma discussão. O suspeito foi preso na manhã desse domingo (2) e deve passar por audiência de custódia na cidade de Caruaru, no Agreste do estado.

Segundo crime

O pedreiro Edmilson da Silva, 31 anos, foi morto a golpes de faca após uma discussão. Segundo a PM, o suspeito foi preso às margens da Lagoa Maracajá, no Centro da Cidade.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru.