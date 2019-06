Jovem de 18 anos é preso suspeito de sequestrar sulanqueiros

NE10 Interior

As vitimas dirigiam-se ao Moda Center Santa Cruz Foto: Divulgação

Um homem foi preso na manhã desse domingo (2) na cidade de Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco. Segundo informações da Polícia Militar (PM), Simiel Silva de França, 18 anos, sequestrou sete sulanqueiros para roubar o dinheiro separado para a compra de mercadorias no Moda Center Santa Cruz, no Agreste.

O suspeito chegou a tentar fugir e atirou contra o efetivo antes de ser capturado. De acordo com as vítimas, outros homens estavam envolvidos no crime. O jovem deve ser encaminhado para audiência de custódia.

Com Simiel foram apreendidos um revólver calibre 32, quatro munições intactas, duas utilizadas e uma pinada.