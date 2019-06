Homem é morto a tiros na porta de circo em São Joaquim do Monte

NE10 Interior

A vítima foi atingida por seis tiros na nuca e morreu no local Foto: Arquivo pessoal

Um homem foi morto enquanto aguardava na fila para comprar ingresso de um circo na Vila do Santana, zona rural de São Joaquim do Monte, no Agreste de Pernambuco. Segundo informações da Polícia Militar (PM), Cícero Silva Souza, 35 anos, estava bebendo na porta do circo e ia comprar o ingresso quando um homem se aproximou e efetuou seis disparos.

Os tiros atingiram a região da nuca da vítima, que morreu no local. O suspeito fugiu em uma motocicleta e até o momento da publicação desta reportagem não foi localizado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).