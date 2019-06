Delegacia Regional do Agreste será inaugurada em Caruaru

NE10 Interior

A novidade atende Caruaru e mais 26 cidades da região Foto: Divulgação

Na próxima quarta-feira (5), será inaugurada em Caruaru, a Delegacia Regional do Agreste Central. A novidade, gerida pelo Sindicato dos Hospitais de Pernambuco (Sindhospe), integra o segundo maior polo médico de Pernambuco e mais 26 cidades da região.

A delegacia fica localizada na Avenida Portugal, nº 465, no bairro Universitário. No local, serão oferecidos serviços como assessoria jurídica gratuita, auditório e sala de reunião para uso dos associados, reuniões para alinhamentos das necessidades do setor de saúde, conversas sobre convenções coletivas e cursos em diversas áreas.

A solenidade de inauguração acontece às 19h. Mais cedo, será oferecido também um curso aos interessados no setor de Gestão de faturamento, no mesmo dia, entre às 8h e 17h.

Cidades atendidas

Entre as cidades atendidas pela Delegacia estão Agrestina, Alagoinha, Altinho, Barra de Guabiraba, Belo Jardim, Bezerros, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Cachoeirinha, Camocim de São Felix, Caruaru, Cupira, Gravatá, Ibirajuba, Jataúba, Lagoa dos Gatos, Panelas, Pesqueira, Poção, Riacho das Almas, Sairé, Sanharó, São Bento do Una, São Caetano, São Joaquim do Monte, Tacaimbó.