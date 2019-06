CPRH realiza campanha de entrega voluntária de animais silvestres no Agreste

Alfredo Neto Rádio Jornal Limoeiro

Manter animais silvestres em cativeiro sem autorização legal é considerado crime. Foto: Divulgação/IBAMA

Os criadores de animais silvestres não legalizados poderão realizar a entrega voluntária das espécieis nesta segunda-feira (3), no município de Passira, no Agreste de Pernambuco. No período das 8h às 13h, uma equipe da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) estará com um posto móvel na Rua da Matriz, no centro, para a coleta dos bichos.

A ação faz parte da Campanha de Entrega Voluntária de Animais Silvestres que tem circulado o Estado. Criadores de municípios vizinhos também podem realizar a entrega. Segundo o CPRH, os animais recolhidos receberão os cuidados necessários e depois serão devolvidos à natureza.

Manter animais silvestres em cativeiro sem autorização legal é considerado crime.

Segundo o diretor de Meio Ambiente de Passira, Mailson Oliveira, quem realiza a entrega de forma voluntária não é punido. "Quando começamos a divulgar a campanha, muitas pessoas acharam que ao entregar seriam punidas. Este primeiro momento é uma entrega voluntária. O criador entrega voluntariamente aos técnicos do CPRH e não acontece nada", garantiu o diretor. Já quem não entrega voluntariamente, caso denunciado e flagrado, tem o animal recolhido e é autuado por crime ambiental.