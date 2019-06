Caruaru: 1ª Feira da Sulanca de junho tem boa movimentação

NE10 Interior

A primeira Feira da Sulanca do mês de junho foi mais movimentada do que o normal em Caruaru Foto: Reprodução/TV Jornal Interior

A primeira Feira da Sulanca do mês de junho foi mais movimentada do que o normal em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na manhã desta segunda-feira (3). A venda de roupas xadrez e de frio costuma aumentar neste período, em que as temperaturas costumam aumentar e as pessoas frequentam as festas de São João.

De acordo com o presidente da Associação dos Sulanqueiros, Pedro Moura, junho é o segundo melhor mês do ano para as vendas, atrás apenas de dezembro. "As pessoas têm a cultura de renovar seu vestuário para brincar as festas juninas", afirmou.

No ano passado, a arrecadação no período foi de R$ 50 milhões. A expectativa é que este valor cresça entre 3 e 4% este ano. "A movimentação está melhorando, os clientes estão chegando aos pouquinhos, mas estão chegando. Dessa segunda-feira em diante vai dar uma melhorada", opina a sulanqueira Juliana de Andrade.

Os compradores ficaram animados com os preços. Foi o caso da dona de casa Patrícia França. "Muita variedade e o preço está ótimo. Vale a pena conferir, vão gostar", comentou.