São João de Caruaru é aberto oficialmente com muita cultura popular

Ana Maria Miranda NE10 Interior

Na noite deste sábado (1º), apresentam-se o maestro Mozart Vieira e a orquestra de pífanos, a cantora Elba Ramalho e o cantor Mano Walte Foto: Rebeca Nunes

O São João de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, foi aberto oficialmente na noite deste sábado (1) na entrada da Estação Ferroviária, no coração da cidade. A abertura ficou por conta da prefeita Raquel Lyra, que recebeu a bandeira de São João e cortou a fita colorida que simbolizava a abertura da Vila do Forró em 2019. O momento foi marcado por uma queima de fogos.

Como de costume, a prefeita, secretários municipais, vereadores e autoridades seguiram em caminhada até o Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, onde o maestro Mozart Vieira subia ao palco com a orquestra de pífanos. A caminhada até o palco principal dos festejos juninos tornou-se um verdadeiro corredor da cultura popular. Havia quadrilha junina, grupos de bacamarteiros, quadrilha de pernas de pau, representantes da igreja - da montada no espaço, pelos menos, personagens cômicos, entre outros.

Bandeirinhas e balões ornamentaram a festaFoto: Ana Maria Miranda

A decoração deste ano teve balões e bandeirinhas, o o material gráfico recebeu elementos da xilogravura. Na Estação Ferroviária, a cultura pode ser visitada em vários espaços: o Polo do Repente, a Casa do Pife, o Teatro Mamusebá, a galeria dos homenageados, o Polo dos Brincantes (antigo Polo das Quadrilhas), o polo Juarez Santiago, entre outros.

“A cidade já se vestiu de festa, hoje pela manhã estava lotado o comércio, a feira, o Alto do Moura. E agora, à noite, na Estação Ferroviária e no Pátio de Eventos, continuaremos esse grande São João, que leva Caruaru para o Brasil inteiro. É uma emoção enorme, a cada São João é um desafio novo”, enfatizou a prefeita Raquel Lyra.

As atrações da noite deste sábado no Pátio de Eventos, polo principal da festa, são o maestro Mozart Vieira e a orquestra de pífanos, a cantora Elba Ramalho e o cantor Mano Walter. Os shows seguem até 2h e serão transmitidos ao vivo a partir das 22h30 pelo NE10 Interior.

Acompanhe a transmissão ao vivo no facebook do SJCC Interior: