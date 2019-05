NE10 Interior

O SJCC Interior vai transmitir ao vivo shows do São João de Caruaru Foto: Divulgação

O São João já começa neste sábado (1º) e está tudo pronto para a cobertura do Sistema Jornal do Commercio Interior (SJCC Interior) nas cidades do Estado que têm as principais festas. Além do Maior e Melhor São João do Mundo, em Caruaru, as equipes do SJCC Interior estarão em Santa Cruz do Capibaribe, Gravatá, Bezerros, Limoeiro e Toritama no Agreste, e em Arcoverde e Petrolina, no Sertão.

Na Capital do Agreste, as transmissões ao vivo dos shows do Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga começam no dia 1º de junho e seguem nos dias 8, 15, 22, 28 e 29 de junho. Nos dias 1 e 22, a transmissão será para todo o Estado. É possível acompanhar na TV Jornal Interior, NE10 Interior, Rádio Jornal Caruaru (AM 1080) e nas redes sociais. Dilson Oliveira vai conduzir as transmissões ao lado de outros apresentadores da emissora. Depois do sucesso da transmissão no Facebook, novamente a jornalista Jailma Barbosa acompanha e mostra as apresentações direto do frontstage. As transmissões serão nas sextas e sábados das 21h às 2h e aos domingos, das 20h à 0h.

Os telespectadores, ouvintes e internautas poderão interagir ao longo das transmissões usando a hashtag #SãoJoãoDanadodeBom. Outra forma de gerar ainda mais interatividade é o Troféu Danado de Bom, que por mais um ano vai escolher, pelo voto popular, a música "hit" do São João. Oito artistas participarão da competição: Xand Avião, com a música "Casal Raiz"; Gusttavo Lima, com "Cem Mil"; Márcia Fellipe, com "Quem me dera"; Mano Walter, com "Fingindo Maturidade"; Jorge de Altinho, com "Cadê Você?"; Wesley Safadão, com "Igual Ela Só Uma"; Zé Neto e Cristiano, com "Estado Decadente"; e Marília Mendonça, com "Todo Mundo Vai Sofrer". A votação já está aberta no site www.ne10interior.com.br/trofeu.

Segundo o diretor executivo do SJCC Interior, Carlos Humberto Rocha Júnior, esta será a maior cobertura já vista do São João de Pernambuco Foto: Divulgação

Para o diretor executivo do SJCC Interior, Carlos Humberto Rocha Júnior, esta será a maior cobertura já vista do São João de Pernambuco. “Teremos equipes espalhadas por todo o Estado. Vamos acompanhar o que tem de melhor na festa pública e na privada. Teremos mais de 100 horas de transmissão, juntando todos os veículos, faremos uma transmissão integrada. São mais de 150 profissionais envolvidos nessa cobertura e vamos compartilhar o conteúdo com os veículos da capital”, explicou.

A TV Jornal Interior também estará na festa dos bairros, com ações em oito comidas gigantes, e cobertura de todas as 14 festas promovidas pela União das Comidas Gigantes, como o Cozido de Milho na Manteiga de Garrafa (Petrópolis); O maior cuscuz do Mundo (Alto do Moura); Salgadinho Gigante (Salgado), entre outras. Além disto, uma equipe do SBT Nordeste está produzindo um programa especial ancorado por Santanna que será exibido em junho com a participação de outros artistas. Um clipe também foi lançado, com jingle gravado por Márcia Fellipe para o São João Danado de Bom, que contou com a participação de apresentadores, repórteres, produtores e outros profissionais da emissora.

De acordo com o gerente de programação, Diego Martinelly, o planejamento envolve quatro mesesFoto: Divulgação

“É o maior projeto do Sistema, são mais de quatro meses de planejamento para conseguirmos que cada veículo faça sua cobertura, TV Jornal, Jornal do Commercio, Rádio Jornal e NE10 Interior. A gente está com todos os correspondentes envolvidos, é um projeto muito robusto e vai atender a necessidade de mostrar a festa de todas as cidades”, pontuou o gerente de programação da TV Jornal Interior, Diego Martinelly.

Outro projeto da emissora para este ano é "As aventuras de Pavorô no São João de Caruaru". A assistente de palco do programa do Ratinho (SBT) desembarca na cidade para poder conhecer um pouco da cultura e da comida da Princesinha do Agreste. A experiência será registrada e exibida durante a programação da TV Jornal Interior. A cobertura terá ainda um QG do forró, para mostrar, em mais um ponto de transmissão na entrada do Pátio de Eventos, a chegada do público e a movimentação da área.

O SJCC Interior também fará a transmissão dos shows de uma das noites do São João da Moda, em Santa Cruz do Capibaribe, pelo terceiro ano consecutivo. Em 2019, o evento vai de 21 a 29 de junho e tem entre as atrações o cantor Wesley Safadão, Márcia Fellipe, Alok e Luan Estilizado. Em Arcoverde, no Sertão, haverá mais uma vez o projeto "Vem que tem São João em Arcoverde", que inclui reportagens especiais sobre o evento e pílulas que serão distribuídas na programação, exaltando a festa, a cultura e a vocação poética da cidade, que tem um São João Multicultural. O evento acontece de 21 a 29 de junho, terá 10 polos de animação e atrações como Leonardo, Xand Avião e Alceu Valença.

Em Petrolina, a festa vai de 14 a 23 de junho, com artistas como Ivete Sangalo, Mano Walter, Luan Santana, Maciel Melo e Geraldo Azevedo. O evento contará com a cobertura da Rádio Jornal Petrolina (90.5 FM), com transmissões ao vivo durante todos os dias de festa.